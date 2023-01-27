В Самаре вырос спрос на услуги юристов и финансовых консультантов

Все больше предпринимателей обращаются за помощью к специалистам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре аналитики отмечают рост спроса на услуги специалистов в области юриспруденции, бухгалтерии и финансов. Количество предложений от соискателей возросло на 35%.

По данным Авито Услуг, компании малого и среднего бизнеса все больше стали обращаться к бухгалтерам, юристам и консультантам. Спрос на их услуги вырос на 47%, по сравнению с прошлым годом. Чаще всего работодатели искали бухгалтеров, среди самых популярных запросов – бухгалтерское сопровождение для предпринимателей и юрлиц. Объявлений от работников этой сферы стало больше на 12%.

Также предприниматели искали юристов. Количество предложений от специалистов стало больше на 27%. Помимо этого, заметно выросла потребность в финансовых консультантах.

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