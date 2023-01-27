Уровень доверия жителей Самарской области к полиции вырос на 9%

В последнее время самарцы стали чувствовать себя более защищенными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за последний год вырос уровень доверия жителей к полиции. Они стали чувствовать себя более защищенными. Об этом рассказал начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант Игорь Иванов.

— Итоги опроса показали, что доля жителей региона, чувствующих себя защищенными от преступных посягательств, возросла на 4%. Почти на 9% увеличился уровень доверия к ОВД. На 7 пунктов возросла оценка эффективности нашей деятельности, — отметил глава самарской полиции.

Напомним, в 2022 году правоохранители региона расследовали около 26 тысяч преступлений, из них более 6 тысяч тяжких. Полицейские разыскали 797 преступников, раскрыли свыше тысячи преступлений прошлых лет. Цели на 2023 год — повышение эффективности расследования IT-преступлений, незаконного оборота наркотиков и оружия, противодействие коррупции, обеспечение безопасности дорожного движения и т.д.

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