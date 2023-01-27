В Самарской области благодаря региональной мере поддержки многодетная семья купила дом

Сейчас в доме заканчивается косметический ремонт.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 2022 году многодетная семья из Кинеля благодаря региональной мере поддержки приобрела новый дом с приусадебным участком.
— Супруги воспитывают восьмерых детей: трех девочек и пять мальчиков. Сейчас в доме заканчивается косметический ремонт, устанавливается мебель, и весной семья отметит новоселье, — рассказали в правительстве Самарской области.
Социальной выплатой на приобретение в собственность жилых помещений могут воспользоваться семьи с шестью и более детьми. В прошлом году это сделали восемь семей. Данная мера поддержки реализуется в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства в Самарской области».
Чтобы получить выплату, нужно обращаться в областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Из регионального бюджета каждый год будет выделяться по 33 миллиона рублей.
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