В Самарской области благодаря региональной мере поддержки многодетная семья купила дом

Сейчас в доме заканчивается косметический ремонт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году многодетная семья из Кинеля благодаря региональной мере поддержки приобрела новый дом с приусадебным участком.

— Супруги воспитывают восьмерых детей: трех девочек и пять мальчиков. Сейчас в доме заканчивается косметический ремонт, устанавливается мебель, и весной семья отметит новоселье, — рассказали в правительстве Самарской области.

Социальной выплатой на приобретение в собственность жилых помещений могут воспользоваться семьи с шестью и более детьми. В прошлом году это сделали восемь семей. Данная мера поддержки реализуется в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства в Самарской области».

Чтобы получить выплату, нужно обращаться в областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Из регионального бюджета каждый год будет выделяться по 33 миллиона рублей.

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