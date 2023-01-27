В Самарской области производственники хотели бы повысить свою зарплату на 35%

Работники рассчитывают на большие зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие соискатели рабочих и инженерных специальностей хотели бы повышенную зарплату. Скачок в зарплатных ожиданиях зафиксировали за последний год.

По информации исследовательского центра Зарплата.ру, операторы производственных линий хотят зарплату на 35% больше, токари, фрезеровщики и разнорабочие – на 22%, а сварщики на 9%. Помимо этого, ожидания операторов станков с ЧПУ снизились на 16%. Также снижений желаемых зарплат обнаружили у руководителей в сфере производства.

Причины увеличения зарплатных ожидания связаны в сокращении числа рабочих. Также многим специалистам приходится налаживать оборудование и перезапускать производственные линии.

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