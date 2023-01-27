В Самарской области раскрыли совершенное в 2008 году убийство 92-летней пенсионерки

Предполагаемый убийца и разбойник в ближайшее время предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области раскрыли преступление, совершенное в ноябре 2008 года. Речь идет об убийстве 92-летней пенсионерки. Скоро предполагаемый преступник предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

— По версии следствия, мужчина обманным путем проник в квартиру пенсионерки и нанес ей многочисленные повреждения. От полученных травм она скончалась. Преступник обыскал квартиру и нашел под матрасом кровати сбережения женщины — 50 тысяч рублей. Он похитил деньги и скрылся, — рассказали в надзорном ведомстве.

По информации правоохранителей, мужчина долгое время отбывал наказания в других регионах за иные преступления. Однако сотрудникам полиции все же удалось его поймать. Сравнительный анализ крови показал, что задержанный причастен к убийству и разбою 14-летней давности. В скором времени он окажется на скамье подсудимых. Дело будет рассматривать Самарский областной суд.

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