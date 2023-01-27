Билеты и услуги «Аэрофлота» теперь можно оплатить по SberPay

купить билеты стало проще. Фото: https://www.freepik.com/author/yanalya.

Чтобы купить билет на сайте, перейдите по кнопке и введите номер телефона, привязанный к приложению банка, в ответ вы получите push-уведомление для подтверждения платежа.

Для оплаты через мобильное приложение «Аэрофлот», просто нажмите на кнопку SberPay и подтвердите платеж в приложении банка.

- Такой вид оплаты уже стал стандартом быстрой, удобной и безопасной интернет-оплаты: соответствующую кнопку все чаще можно встретить на сайтах компаний любого профиля. При этом покупателю не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. Одновременно обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчетов. Теперь эта инновация доступна и всем клиентам авиакомпании, у которых установлено приложение банка, - сообщил директор дивизиона «Эквайринг» банка Дмитрий Малых.

- Мы постоянно повышаем уровень цифровизации нашей авиакомпании, адаптируя ее IT-стратегию под запросы и условия нового времени с учетом поставленных целей в части импортозамещения. С помощью отечественных цифровых технологий мы не только обеспечиваем нашу бесперебойную операционную деятельность, но и чутко реагируем на потребности пассажиров. Благодаря этой технологии оплаты процесс онлайн-покупки авиабилета и оплаты услуг компании будет максимально быстрым, удобным и безопасным, - подчеркнул заместитель генерального директора по информационным технологиям авиаперевозчика Антон Мацкевич.