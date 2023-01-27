Троих самарцев обвиняют в жестоком убийстве мужчины в 1996 году

Правоохранители раскрыли преступление спустя 26 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи раскрыли жестокое убийство, совершенное в 1996 году. Обвиняемыми по нему проходят трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось в сентябре 1996 года в одном из домов в Промышленном районе Самары. Местный житель пригласил к себе в квартиру двоих друзей. Они устроили небольшое застолье. В какое-то момент мужчина пошел к своему соседу. В подъезде он встретил знакомого, с которым он ранее разругался.

Трое пьяных самарцев вломились в квартиру мужчины и учинили расправу над ним Фото: СУ СК по Самарской области

— Все трое обвиняемых пошли к обидчику собутыльника. Они взломали входную дверь в его квартиру и начали избивать. Удары наносили руками и ногами по голове, шее, туловищу, конечностям. От полученных травм потерпевший скончался на месте, — рассказали следователи.

По факту случившегося тогда было возбуждено уголовное дело, но через некоторое время его расследование приостановили. В 2022 году правоохранители возобновили производство. Им удалось установить предполагаемых преступников. Вскоре фигуранты дела окажутся на скамье подсудимых. Материалы в ближайшее время направят в Промышленный районный суд Самары.

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