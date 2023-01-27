Самарец показал последствия пожара на улице Вилоновской

Некоторые вещи вынесли на улицу. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал последствия пожара на улице Вилоновской. Возгорание зафиксировали вечером 27 января 2023 года.

Ранее о пожаре сообщили пользователи в социальных сетях. О причинах возгорания, пострадавших или погибших пока неизвестно. Судя по опубликованным кадрам, огонь охватил первый жилого дома. Из-за пожара выбило окна и обуглилась лестница.

Напомним, еще один страшный пожар произошел в городе Кинель. Два жилых дома сгорели из-за серьезного возгорания. К счастью, обошлось без жертв. Специалисты смогли справиться с огнем.

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