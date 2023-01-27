Печатали деньги на принтере: в Самаре будут судить чету фальшивомонетчиков

Супруги изготовили 136 поддельных купюр номиналом от 50 до 1000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении креативной пары. Вместо того, чтобы заработать деньги, обвиняемые решили напечатать их на принтере – и попали под суд. Подробности сообщили в прокуратуре региона.

В центре судебных разбирательств оказалась супружеская пара из Самары. Следствие полагает, что муж и жена печатали деньги на цветном принтере у себя дома. Они изготовили 136 поддельных купюр номиналом от 50 до 1000 рублей. А после решили пустить их в дело. С января по май 2022 года пара выдавала фальшивки в качестве сдачи в магазине, где жена работала продавцом. Помимо этого, супруги сами делали покупки на подделки.

Обнаружить преступников удалось благодаря бдительным гражданам. Жители нескольких районов Самары сообщали о том, что им выдавали фальшивые купюры.

– В ходе обыска дома у обвиняемых были обнаружены не реализованные 96 фальшивых купюр различным номиналом в размере более 33 тысяч рублей, – рассказали в региональной прокуратуре.

В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Их обвиняют в 41 эпизоде преступления. В ближайшее время оба предстанут перед судом.

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