В Самаре временно отключат холодную воду 31 января 2023 года

Список работ может измениться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре горожан предупредили о временном отключении холодной воды в связи с проведением подключения к централизованной сети водоснабжения. Работы запланировали на 31 января 2023 года.

По данным «РКС-Самара», без холодного водоснабжения останутся улицы: Стара-Загора, Санфировой, Гастелло, Центральная, Московское шоссе, Советской Армии и переулок Фуражный. Примерное время отключения с 10:00 31 января до 1 февраля 10:00 и 31 января с 09:00 до 17:00.

Информация о ремонтных и профилактических работах пока предварительная. В течение недели список могут скорректировать. Все подробности указаны на сайте компании.

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