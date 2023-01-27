В день студента в общественном центре Сбера прошли лекции по искусственному интеллекту

Искусственный интеллект - уже част нашей жизни. Фото: https://www.freepik.com/author/freepik.

В день российского студенчества общественный центр Сбера провел серии лекций по искусственному интеллекту для студентов вузов. Спикерами выступили эксперты банка, которые рассказали о технологиях, изменяющих наш мир, и поделились знаниями о том, какие навыки могут быть востребованы на рынке труда в ближайшие 10 лет. В мероприятии приняли очное участие студенты самарских вузов, а также Волгоградского государственного технического университета в онлайн-формате.

- Искусственный интеллект проник во многие сферы жизни современного человека, а новые AI-решения позволяют снизить объем повседневной рутины, чтобы сохранить время для действительно важных дел. Современные тенденции развития технологий также подчеркивают важность междисциплинарных исследований, что позволяет находить нестандартные решения за счет переноса знаний. Трансфер знаний приводит к созданию инновационных решений, которые задают новые тренды развития ИИ, - сообщил исполнительный директор по исследованию данных банка Андрей Кузнецов.

В ходе мероприятия молодые люди узнали о возможностях Сбера для студентов во время учебы и после окончания образовательных организаций. Все желающие смогли пообщаться с IT-рекрутером и узнать тонкости самопрезентации на собеседованиях.

- Я много нового узнала о возможностях банка, о разработках в сфере искусственного интеллекта, это все очень интересно. Важно посещать такие мероприятия – более углубленно погружаешься в данную сферу, знакомишься. Сама бы тоже хотела попробовать себя в банке, привлекает развитие и люди, которые вдохновляют и помогают расти. Люблю посещать мероприятия центра, здесь я развиваю свои компетенции, - поделилась студентка Самарского национального исследовательского университета им. Академика С.П. Королева Виктория Гришкова.