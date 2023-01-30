Самарцам в прямом эфире расскажут о замене лифтов в многоквартирных домах в 2023 году

Гостями радио "Комсомольская правда" станут Леонид Пугачев и Валентина Баннова

В понедельник, 30 января 2023 года, гостями радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) станут директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев и председатель МКД на проспекте Металлургов, 23 Валентина Баннова. Они расскажут, как идут работы по замене лифтового оборудования. Начало – в 12:03. Слушатели смогут задать интересующие вопросы по телефону 8 (846) 379-39-39.

Вопросы, которые осветят в прямом эфире Леонид Пугачев и Валентина Баннова:

- Какие важные изменения в сфере ЖКХ ожидают жителей в 2023 году?

- В каких домах стоит ожидать замены лифтового оборудования? Сколько лифтов должны заменить в этом году? Будут ли они отечественного производства или зарубежного, например из Белоруссии?

- Платят ли жильцы за замену лифтов, или деньги идут из регионального бюджета?

- Можно ли подать заявку на замену оборудования, если срок эксплуатации еще не подошел к концу, но лифт уже сломался?

- Сколько длится замена оборудования? По какому графику работают бригады? Трудятся ли они ночью, в выходные, в праздники?

- Каков срок эксплуатации новых лифтов? Куда обращаться, если с новым оборудованием возникли проблемы?

- Какие преимущества новых лифтов? Являются ли они энергосберегающими, есть ли антивандальные кнопки, есть ли условия для инвалидов?

- Изменится ли плата за жилищные услуги с новыми лифтами?

- Можно ли модернизировать лифт? Чем это отличается от замены? Сколько стоит и кто платит в данном случае?

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