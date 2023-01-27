Один миллион клиентов Сбера воспользовался сервисом «Деньги до зарплаты» в 2022 году

Одолжить до зарплаты можно на месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервисом «Деньги до зарплаты» в 2022 году воспользовался один миллион клиентов банка. Им было выдано 30 млрд рублей.

Сервис предназначен для зарплатных клиентов Сбера (тех, которые получают зарплату на карту банка). Подать заявку можно только в мобильном приложении. Ее рассмотрят за несколько минут и без справок, а после одобрения деньги будут перечислены на карту. Максимальная сумма займа — до половины зарплаты, срок — один месяц. Потратить их можно на любые цели — от покупки необходимого товара до повседневных нужд. Вернуть деньги нужно после зарплаты, сумма спишется автоматически — напоминание о списании придет за два дня.

Также к привилегиям зарплатных клиентов относятся: бесплатное обслуживание карты, пониженная ставка по потребительскому кредиту (ниже до двух процентных пунктов); скидка на налоговый вычет (до 15%), на страховку от мошенников (20%), а для новых клиентов — подписка на три месяца за один рубль и скидка 30% на сотовую связь.

- Сервис «Деньги до зарплаты» мы запустили в мае 2021 года. С каждым месяцем он все популярнее, ведь мы предлагаем нашим зарплатным клиентам уникальную услугу, аналогов которой нет на банковском рынке. За полтора года им воспользовались уже 4,8 млн раз, в том числе 3,9 млн раз — в 2022 году. Наш сервис значительно дешевле микрозаймов, а его условия — выгодные и прозрачные. Например, за каждую тысячу рублей, взятую в долг, переплата составит всего 28 рублей, а при общей сумме займа в 30 тысяч рублей вернуть нужно 30600 рублей, согласитесь, выгодно. Кроме того, у наших зарплатных клиентов есть еще ряд преимуществ, например, более низкие ставки по кредитам на любые цели, скидки на страховку и налоговый вычет. Поэтому получать зарплату на карту банка — не только удобно и надежно, но еще и выгодно, - сообщила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» банка Екатерина Гарцева.