Авария на путях парализовала движение трамваев в Самаре 27 января 2023 года

Движение восстановили частично. Фото: "Читатели КП"

В Самаре очевидцы рассказали о дорожной аварии на трамвайных путях. Из-за ДТП движение трамваем на пересечении проспекта Ленина и Первомайской было парализовано.

Читатели «КП-Самара» сообщают, что трамваи стояли в обе стороны вечером 27 января 2023 года. Через некоторое время частично было возобновлено движение общественного транспорта. О причинах аварии, пострадавших и погибших не сообщается.

Напомним, в областной столице частично перекроют движение по Московскому шоссе. Ограничения введут с 27 по 28 января 2023 года. Данные меры приняли из-за аварийного ремонта на участке.

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