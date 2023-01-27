В Самаре безутешные хозяева разыскивают таксу, сбежавшую из-за взрыва петарды

Жителей просят помочь с поиском

В Самаре горожане попросили о помощи местных жителей. Из-за взрыва петарды пропала такса по кличке Барся. Животное испугалось взрыва и вывернулось из ошейника три недели назад.

- Мы просим не осуждать, время не вернуть назад. Мы просим о помощи! – отмечают хозяева таксы.

Самарцы, продолжающие поиски своей маленькой собаки, просят помочь неравнодушных. Всех, кто видел Барси, просят обратиться по номеру: 8 (927) 608-66-55. Хозяева отмечают, что готовы принять информацию в любое время суток. Также можно перейти на официальную страницу поиска.

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