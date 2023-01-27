Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 15:33

В Самаре мерчандайзер в среднем зарабатывает 32 тысячи рублей

Эксперты проанализировали предложения работодателей
Алена ПРОВКИНА
Сотрудникам рассказали о зарплатном максимуме

Сотрудникам рассказали о зарплатном максимуме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре аналитики продолжают изучать рынок труда. Средняя зарплата мерчандайзера составит 32 тысячи рублей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, наиболее востребованы специалисты со стажем работы от 1 года и навыками работы с большим количеством товарных позиций. Зарплатный максимум в областной столице составляет – 45 тысяч рублей, в Москве – 80 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 55 тысяч рублей.

Чтобы зарабатывать больше, сотрудникам необходимо составлять планограмм, иметь неполное высшее образование, опыт работы, умение формировать концепции размещения товаров и возможность обучить персонал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.