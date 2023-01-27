В Самарской области ребенку-сироте вернули тепло в квартиру

Нарушения были устранены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе Самарской области местная жительница пожаловалась на холод в квартире. После проверки тепло вернули.

По информации прокуратуры Самарской области, после обращения ребенка-сироты сотрудники ведомства провели предоставленное жилье. В доме пытались наладить систему отопления, но квартира оставалась холодной. Правоохранители внесли представление, чтобы устранить нарушение. В квартире установили дополнительные радиаторы отопления и вернули тепло.

Кроме того, проверка показала, что заявителю приходят долги прошлых собственников жилья. Вопрос погашения задолженности находится на контроле.

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