Стало известно о состояния здоровья игрока «Акрона», которого увезла с поля скорая

Данила Сагуткин успешно прооперирован в турецком госпитале. Фото: ФК "Акрон"

Стали известны подробности травмы, которую получил футболист тольяттинского «Акрона» Данила Сагуткин на последних секундах контрольного матча с клубом «Пари НН». Игра проходила в турецком Белеке, где тольяттинцы проводят зимние сборы.

В результате столкновения с соперником Сагуткин остался лежать на поле, и через 20 минут его увезла скорая в госпиталь. Там ему диагностировали перелом кости лицевого черепа. Потребовалась операция по репозиции, то есть совмещению обломков костей. Она прошла успешно.

- По прогнозу вернуться к тренировкам на поле Данила сможет через четыре недели. Несколько месяцев ему еще придется носить защитную маску до полного восстановления, - приводит пресс-служба «Акрона» комментарий клубного врача Андрея Колосова.

Сейчас у «Акрона» короткий перерыв между сборами, который команда проводит, не выезжая из Турции. Ближайший контрольный матч запланирован на 2 февраля, соперником тольяттинцев будет калининградская «Балтика».