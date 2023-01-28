Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона за соболезнования

Игорь Азаров ушел из жизни 26 января 2023 года в возрасте 87 лет. Фото: со страницы Дмитрия Азарова ВКонтакте.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров опубликовал на своей странице ВКонтакте пост со словами благодарности жителям региона за соболезнования из-за смерти отца.

— Спасибо всем за слова соболезнования, уважение и любовь к отцу. Он действительно был человеком неиссякаемой энергии, небезразличным, порядочным, искренне преданным своему делу. Замечательный отец, муж, дед, для меня он всегда был еще и мудрым наставником, близким не только по крови, но и по духу, — написал Дмитрий Азаров.

Напомним, Игорь Азаров ушел из жизни 26 января 2023 года в возрасте 87 лет. Он в разные годы работал в плановом институте, в Водоканале, в «Куйбышевмеливодхозе», много лет был баскетбольным тренером и развивал этот вид спорта в регионе.

Прощание с Игорем Георгиевичем пройдет с 11:00 до 12:00 в субботу, 28 января 2023 года, в храме Иверской иконы Божией Матери.

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