Новичок «Крыльев Советов» Николай Рассказов попал в стартовый состав на игру против «СКА-Хабаровска»

Рассказов перешел в «Крыльев Советов» из «Спартака». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на товарищеский матч против «СКА-Хабаровска» на сборах в Турции. С первых минут на поле появится новичок самарцев Николай Рассказов, о подписании которого объявили в пятницу, 27 января 2023. Защитник перешел в «Крылья» из московского «Спартака».

Помимо Рассказова матч с хабаровскими «армейцами» с первых минут начнут Овсянников, Зотов, Барач, Евгеньев, Бабкин, Витюгов, Чиркович, Салтыков, Хубулов и Цыпченко.

Игра, запланированная на субботу 28 января 2023, начнется в 12:00 по самарскому времени.

Сегодня «Крылья» проведут еще один контрольный матч — против казанского «Рубина». Игра начнется в 18:00 по самарскому времени.