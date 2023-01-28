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НовостиОбщество28 января 2023 8:04

Житель Самары сам засыпал глубокие ямы на проезжей части на пересечении ул. 22 Партсъезда и Победы

Мужчина привез щебень и высыпал его в ямы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Водитель не стал дожидаться дорожников и все сделал сам.

Водитель не стал дожидаться дорожников и все сделал сам.

Житель Самары не стал дожидаться, когда дорожники заделают глубокие ямы на проезжей части в районе пересечения улиц 22 Партсъезда и Победы, и сделал это сам. Мужчина привез щебень, высыпал его в ямы и утрамбовал лопатой. Фотографиями такого дорожного ремонта с корреспондентом «КП-Самара» поделились очевидцы.

Местные жители давно жалуются на состояние улицы 22 Партсъезда. По словам автомобилистов, ездить там тяжело из-за большого количества глубоких ям на проезжей части.

Напомним, в 2023 году власти Самары планируют провести реконструкцию улицы 22 Партсъезда, однако участок в районе пересечения с улицей Победы в план реконструкции не входит.