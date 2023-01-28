Рассказов: «Все знают, что „Крылья Советов“ - классная команда, она играет в интересный футбол»

Николай Рассказов уже дебютировал за самарцев - вышел в товарищеской игре против хабаровского СКА. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Николай Рассказов, который перешел из «Спартака» в «Крылья Советов», высказался о своей новой команде. По его словам, «КС» - необычная команда для чемпионата России.

- Я знал, что команда молодая, амбициозная. Команда, которая играет в яркий футбол, я бы даже сказал, что это даже необычно для нашего чемпионата. Команда играет в атакующий футбол. Все знают, что «Крылья» — классная команда, она играет в интересный футбол. Я очень рад, эмоции положительные от того, куда движется команда, — сказал Рассказов в интервью клубной пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, Рассказов перешел из «Спартака» без выплаты компенсации. Он присоединился к самарцам на сборах в Турции, где уже дебютировал за новую команду.