Зоозащитники спасают собаку, которая стала жертвой живодера в Прибрежном

Скоро Сеня пойдет на поправку. Фото: стационар для Животных "ФлагманВет".

В ветеринарном центре «ФлагманВет» лечат собаку, которая стала жертвой живодера. Пса по кличке Сеня нашли в поселке Прибрежный в Красноглинском районе Самары с огнестрельным ранением. Животному оказали первую помощь и отвезли к стационар.

— Люди оказали первую помощь, обработали рану, дали псу обезболивающее. Удалось оперативно доставить Сеню в Самару в клинику «Никольский», но к этому моменту пульс у него уже почти не определялся, — рассказывают зоозащитники.

К счастью, собаку спасли. Скоро Сеня пойдет на поправку.

Напомним, в поселке Прибрежный орудует живодер. Неизвестный стреляет по собакам из ружья. Журналисты «КП-Самара» ездили в Прибрежный и выясняли подробности жуткой истории.

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