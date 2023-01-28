«Крылья Советов» разгромили «СКА-Хабаровск» на сборах в Турции 28 января 2023

Счет в матче открыл Дмитрий Цыпченко. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

в Турции. Игра проходила в Белеке в субботу, 28 января 2023 года, и закончилась со счетом 3:0.

«Крылья» резво начали встречу: уже на третьей минуте Дмитрий Цыпченко открыл счет, а на пятой минуте Владимир Хубулов с пенальти удвоил преимущество подопечных Игоря Осинькина. Итоговый счет установил Илья Гапонов, который забил на 85 минуте.

В матче с хабаровскими «армейцами» за «Крылья» дебютировал новичок Николай Рассказов, который в это трансферное окно перешел в самарскую команду из «Спартака».

В субботу, 28 января, самарцы проведут еще один контрольный матч. Соперник — казанский «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по самарскому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рассказов: «Все знают, что „Крылья Советов“ - классная команда, она играет в интересный футбол»

Новичок самарцев дал первое интервью после перехода в «КС» (подробности)

«Крылья Советов» продлили соглашение с защитником Романом Евгеньевым

Новый контракт рассчитан до июня 2026 года (подробности)