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НовостиОбщество28 января 2023 11:56

Среднюю стоимость квадратного метра жилья в Самаре на 2023 планируют утвердить на уровне 86,87 тыс. рублей

Эта цифра нужна для расчета стоимости квартир, например, для переселенцев из ветхого жилья
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Стоимость квадратного метра жилья опубликована на сайте мэрии.

Стоимость квадратного метра жилья опубликована на сайте мэрии.

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Среднюю стоимость квадратного метра жилья в Самаре на 2023 год могут утвердить на отметке 86 868 рублей. Это говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте администрации города.

- Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, которые предоставляются работникам муниципальных учреждений Самары на приобретение жилого помещения, - говорится в документе.

Другими словами, средняя стоимость квадратного метра жилья нужна, чтобы определить, сколько денег нужно выделить определенным категориям граждан для покупки квартир на льготных условиях или, например, для покупки жилья для тех, кого переселяют из ветхих домов.