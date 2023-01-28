18-летний самарец угнал машину у дяди, чтобы поехать к подруге

Племянника заподозрили из-за пропавших ключей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поездка к подруге обернулась для 18-летнего жителя Самары уголовным делом. Все из-за того, что парень поехал к знакомой на машине дяди, но родственнику об этом не сказал. Дядя обратился в полицию, теперь молодому человеку вменяют угон без цели хищения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В отдел полиции по Железнодорожному району обратился местный житель, который сообщил о пропаже автомобиля «Лада Калина». Мужчина припарковал машину во дворе дома на улице Аксакова, а через пару дней обнаружил, что автомобиля нет, - рассказали в полиции.

Вместе с машиной пропали и ключи от нее, поэтому подозрения пали на 18-летнего племянника, который живет вместе с дядей. К тому же парень уже два дня не появлялся дома.

Вскоре машину нашли на улице Белорусской, рядом с домом, где живет подруга непутевого племянника. В ее квартире молодого человека и задержали.