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НовостиОбщество28 января 2023 13:10

Владимир Аветисян посвятил концерт своей группы памяти Игоря Азарова

Выступление проходит на детско-юношеском фестивале единоборств Кубок губернатора Самарской области
Евгений ЕГОРОВ
Собравшиеся на фестивале почтили память Игоря Азарова минутой молчания, после чего начался концерт. Фото: D'Black Blues Orchestra / vk.com/claptomaniadblack

Собравшиеся на фестивале почтили память Игоря Азарова минутой молчания, после чего начался концерт. Фото: D'Black Blues Orchestra / vk.com/claptomaniadblack

Бизнесмен Владимир Аветисян посвятил выступление своей группы памяти Игоря Азарова. Концерт группы D'Black Blues Orchestra проходит в самарском Дворце спорта на улице Молодогвардейской в рамках детско-юношеского фестиваля единоборств Кубок губернатора Самарской области. Почетный гость фестиваля - знаменитый боец ММА Джефф Монсон.

- В нашей жизни все идет рядом - радость и беда, успехи и неудачи, победы и поражения, - с таких слов начал свое выступление Владимир Аветисян. - Сегодня мы простились с замечательным тренером Игорем Георгиевичем Азаровым, который свою жизнь посвятил баскетболу и до последних дней активно участвовал в жизни федерации [баскетбола Самарской области].

Владимир Аветисян признался, что поначалу хотел отменить концерт, однако потом передумал.

- Я подумал, что Игорь Георгиевич этого не одобрил бы. "Побеждать, несмотря ни на что!" - таков был его девиз, - сказал Владимир Аветисян.

Собравшиеся на фестивале почтили память Игоря Азарова минутой молчания, после чего начался концерт.