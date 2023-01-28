Владимир Аветисян посвятил концерт своей группы памяти Игоря Азарова

Собравшиеся на фестивале почтили память Игоря Азарова минутой молчания, после чего начался концерт. Фото: D'Black Blues Orchestra / vk.com/claptomaniadblack

Бизнесмен Владимир Аветисян посвятил выступление своей группы памяти Игоря Азарова. Концерт группы D'Black Blues Orchestra проходит в самарском Дворце спорта на улице Молодогвардейской в рамках детско-юношеского фестиваля единоборств Кубок губернатора Самарской области. Почетный гость фестиваля - знаменитый боец ММА Джефф Монсон.

- В нашей жизни все идет рядом - радость и беда, успехи и неудачи, победы и поражения, - с таких слов начал свое выступление Владимир Аветисян. - Сегодня мы простились с замечательным тренером Игорем Георгиевичем Азаровым, который свою жизнь посвятил баскетболу и до последних дней активно участвовал в жизни федерации [баскетбола Самарской области].

Владимир Аветисян признался, что поначалу хотел отменить концерт, однако потом передумал.

- Я подумал, что Игорь Георгиевич этого не одобрил бы. "Побеждать, несмотря ни на что!" - таков был его девиз, - сказал Владимир Аветисян.

Собравшиеся на фестивале почтили память Игоря Азарова минутой молчания, после чего начался концерт.