Резкое потепление и мокрый снег обещают в Самарской области 31 января 2023

Следующая неделя в Самарской области начнется со снегопадов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце января в Самарской области резко потеплеет. В воскресенье, 29 января, синоптики Приволжского УГМС обещают -9… -14 ночью (а местами и -15… -20) и -6… -11 днем, а уже во вторник, 31 января, днем столбики термометров поднимутся до 0… -5, ночью же будет -4… -9.

Все три последних дня января будет идти небольшой снег: в воскресенье и в понедельник - местами, а во вторник по всему региону. Кроме того, 31 января синоптики обещают Самарской области мокрый снег.

Напомним, ранее сообщалось, что февраль начнется с потепления и умеренных осадков. Сильные снегопады будут только во второй декаде последнего зимнего месяца.