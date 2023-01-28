Выставка книжных иллюстраций открылась в Самаре 28 января 2023

Вход на выставку свободный. Фото: Библиотека народов Поволжья.

В Библиотеке народов Поволжья в Самаре на улице Ленинградской, 7 в субботу, 28 января 2023 года, открылась выставка книжных иллюстраций «Крылатые буквы». Там можно посмотреть на работы 12 иллюстраторов из разных городов России и Грузии.

— Иллюстрации посвящены крылатым фразам из самых любимых детских книг — «Остров сокровищ», «Сказка о потерянном времени», «Волшебник Изумрудного города» и многих других, — рассказали в библиотеке.

На открытии всех желающих ждали квест, экскурсия по выставке и рассказ с картинками о том, как художник создает иллюстрации для книги.

Вход на выставку свободный. Работать она будет ежедневно с 10:00 до 20:00 до 28 февраля.