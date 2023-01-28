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НовостиПроисшествия28 января 2023 15:57

В Самаре мужчина умер из-за пригоревшего завтрака

Пожарные обнаружили труп мужчины в квартире на улице Артемовской в Самаре 28 января 2023 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в субботу, 28 января 2023 года, в Самаре на улице Артемовской, 17 произошел пожар. На месте происшествия был найден труп мужчины. Собственные источники «КП-Самара» рассказали шокирующие подробности ЧП.

Как нам стало известно, в квартире, где произошел пожар, проживал одинокий мужчина. Самарец злоупотреблял спиртным и вел аморальный образ жизни.

— Прибывшие на место вызова пожарные вскрыли квартиру и обнаружили на плите сгоревшую пищу. Вероятно, 57-летний хозяин квартиры задохнулся, но точную причину смерти установят эксперты после вскрытия, — рассказал «Комсомолке» собственный источник, знакомый с ситуацией.

По данным ГУ МЧС по Самарской области сообщение о пожаре поступило в 10:12. Уже в 10:20 пожар ликвидировали, а через несколько минут пожарные обнаружили хозяина квартиры без признаков жизни. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.