МЧС: пожар на ул. Садовой, 99 в Самаре локализован, угрозы соседним домам нет

С огнем борются 81 человек и 27 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный пожар на улице Садовой, 99 в Самаре локализовали на 200 квадратных метрах. Угрозы для соседних зданий нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пламя в жилом доме в исторической части города вспыхнуло вечером в субботу, 28 января 2023 года. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:46. Пожарные выехали по повышенному рангу опасности.

Жильцы покинули горящий дом, погибших и пострадавших нет. По последним данным, с огнем борются 81 человек на 27 машинах.