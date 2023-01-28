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НовостиПроисшествия28 января 2023 16:28

МЧС: пожар на ул. Садовой, 99 в Самаре локализован, угрозы соседним домам нет

Пламя локализовали на 200 квадратных метрах
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
С огнем борются 81 человек и 27 единиц техники.

С огнем борются 81 человек и 27 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный пожар на улице Садовой, 99 в Самаре локализовали на 200 квадратных метрах. Угрозы для соседних зданий нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пламя в жилом доме в исторической части города вспыхнуло вечером в субботу, 28 января 2023 года. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:46. Пожарные выехали по повышенному рангу опасности.

Жильцы покинули горящий дом, погибших и пострадавших нет. По последним данным, с огнем борются 81 человек на 27 машинах.