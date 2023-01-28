Открытый огонь в жилом доме на ул. Садовой в Самаре потушили

Пламя вспыхнуло в двухэтажном доме вечером в субботу 28 января. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Открытый огонь на крупном пожаре в исторической части Самары потушили. Ликвидацию открытого горения в жилом доме на улице Садовой, 99 объявили в 20:31, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар вспыхнул в двухэтажном здании вечером в субботу, 28 января 2023 года. С огнем боролись 81 человек и 27 единиц техники, пожару присвоили высший ранг опасности.

Погибших и пострадавших нет, люди успели покинуть горящее здание: в основном вышли сами, одного человека из дома вывели спасатели.

На месте также работают сотрудники полиции. Они следят за порядком и обеспечивают проезд пожарных машин к месту ЧП. В полиции сообщили, что по факту пожара пройдет проверка.