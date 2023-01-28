«Крылья Советов» проиграли «Рубину» в товарищеском матче 28 января 2023

Это была вторая игра для самарцев за день. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» уступили «Рубину» в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Встреча прошла в субботу, 28 января 2023 года, и закончилась со счетом 1:2. На голы Егора Тесленко и Александра Ломовицкого «Крылья» ответили точным выстрелом Дмитрий Цыпченко. Голевую передачу на свой счет записал новичок самарцев Николай Рассказов.

Связка Рассказов — Цыпченко была эффективна и в первом товарищеском матче дня. Ранее 28 января «Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск» 3:0. На второй минуте встречи Дмитрий Цыпченко открыл счет после передачи Николая Рассказова.

Следующие товарищеские игры «Крылья Советов» проведут 3 февраля. В этот день самарцы встретятся с «Шинником» и «Оренбургом».