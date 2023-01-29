Более 30 граммов наркотиков полицейские нашли в машине жителя Самарской области

Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 28-летнего волжанина. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В Похвистневском районе 63 региона инспекторы остановили автомобиль «Ford Focus» для проверки документов. 28-летний водитель сильно занервничал, поэтому правоохранители решили провести досмотр.

В салоне иномарки полицейские нашли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения и электронные весы. По итогам экспертизы оказалось, что вещество является наркотическим. Волжанин перевозил марихуану массой более 30 граммов.

В отношении жителя Самарской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере», а также по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств совершенное в крупном размере». Сейчас подозреваемый заключен под стражу.