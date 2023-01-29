«Крылья Советов» анонсировали громкий трансфер 29 января 2023 года

"Крылья" намекают, что новичок будет аргентинцем. Фото: скрин видео

Самарские «Крылья Советов» анонсировали трансфер, о котором должно быть объявлено 29 января 2023 года. Об этом клубные соцсети сообщили намеком, выпустив короткий видеоролик без слов.

В ролике сменяются изображения знаменитых футболистов. Финальный кадр — Лионель Месси с кубком мира в руках. Далее всплывают цифры 29.01.2023.

Кадр с Месси — прозрачный намек на Аргентину. При этом уже не первую неделю в СМИ и соцсетях появляются сведения о предстоящем переходе в «Крылья» аргентинского полузащитника Бенхамина Гарре, а совсем недавно сообщалось, что футболист уже вылетел в расположение самарской команды в Анталию.

Так что с большой долей вероятности речь в анонсе идет именно о подписании соглашения с Гарре.

Накануне «Крылья Советов» в Турции провели два контрольных матча. Самарцы обыграли 3:0 клуб «СКА-Хабаровск» и уступили 1:2 казанскому «Рубину».