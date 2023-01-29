Жители Самарской области гуляли в лесу и наткнулись на стадо лосей 29 января 2023

Волжане засняли стадо сохатых в Самарской области. Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)

В Самарской области местные жители гуляли в лесу и наткнулись на стадо лосей. Очевидцы поделились фотографией в социальных сетях.

По словам автора поста, неожиданная встреча с компанией сохатых произошла в селе Ширяево. Волжанам удалось снять хозяев леса на камеру. Судя по снимку, лесные великаны бродили по зимней чаще целым стадом. В кадр попало сразу несколько крупных животных.

Интернет-пользователи оценили находку волжан.

-Как же приятно смотреть на такие фото, - пишет местная жительница.

-Здорово! Живые. Берегите животных, - призывает Юлия.

В комментариях под фото некоторые жители Самарской области делятся похожими историями.

- В 2022 году ездили за грибами в район Прибрежного. Остановились перекусить и увидели неподалёку трех косуль. Они резвились, словно дети. Моему счастью не было предела! По моему мнению, если в лесу есть живность, то лес живой, - поделилась Ольга