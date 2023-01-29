Менял краденое на еду и спиртное: в Самарской области задержан подозреваемый вор

Злоумышленник проникал в дачный дом через окно. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские поймали подозреваемого в краже имущества. Злоумышленник несколько раз проникал в один и тот же дом в селе Старая Рачейка. Хозяйка дачи заметила неладное не сразу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина обратилась в отдел полиции по Сызранскому району. Она рассказала правоохранителям о краже. Волжанка пояснила, что на даче бывает только летом, поэтому пропажу заметила недавно. Как оказалось, неизвестный забрал бытовую технику, электрические инструменты и автомобильные запчасти. Потерпевшая оценила сумму ущерба в 86 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции задержали 47-летнего местного жителя. В его доме стражи порядка обнаружили часть похищенного имущества. Подозреваемый признался, что знал об отсутствии хозяйки и решил воспользоваться моментом. Он несколько раз забирался в чужой дом через окно.

Часть вещей он успел продать, а вырученные деньги тратил на еду и спиртные напитки. На данный момент возбуждено уголовное дело.