Аргентинец Гарре, игравший за "Манчестер Сити", перешел в "Крылья Советов"

Аргентинец выступит за "Крылья". Фото: ФК Крылья Советов

В "Крыльях Советов" пополнение - клуб подписал аргентинского атакующего полузащитника Бенхамина Гарре. Контракт с 22 летним футболистом заключен на 3,5 года. Выступать за "Крылья" игрок будет под номером 28, сообщает пресс-служба клуба.

- Бенхамин Гарре – это яркий футболист высокого уровня, он прошел школу «Манчестер Сити», где работал с большими профессионалами, включая Хосепа Гвардиолу. Это взрывной игрок с хорошим дриблингом, скоростью и видением поля. Он способен сыграть слева, справа и в центре, - поделился ожиданиями генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев.

Свою карьеру Гарре начинал в аргентинском Велесе. С 2016 года выступал за молодежку "Манчестер Сити". Затем вернулся домой и играл за "Расинг" и "Атлетико Уракан". В руководстве самарского клуба отметили, что переговоры были непростыми, но в результате была достигнута договоренность. В презентационном видео Гарре предстал скрипачом, который обещает, что "будет исполнять".

Ранее стало известно, что в команде остается Роман Евгеньев - контракт был продлен. Сейчас клуб находится на сборах в Турции.