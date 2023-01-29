Риелтор рассказала, сколько процентов покупателей берут ипотеку в Самаре

Стало известно, сколько процентов покупателей берут жилье в ипотеку в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за последний год стоимость на жилье выросла в среднем на 5-7%. Не у всех волжан есть возможность приобрести квартиру за полную стоимость, но улучшить жилищные условия все же хочется. Поэтому многие прибегают к ипотеке.

Почетный член Поволжской гильдии риелторов, директор компании «Камертон недвижимости» Ирина Семенюк рассказала, как сейчас обстоят дела с ипотекой в Самаре.

-В ипотеку жилье сейчас берут около 70–80% покупателей, - говорит Ирина Семенюк.

По словам эксперта, сейчас льготную ипотеку решили продлить. На покупку первичного жилья — 7–8%. Однако застройщики идут на хитрость.

- Им нужны продажи, и они часть оплаты процентов берут на себя. Только сначала ценник поднимается на 20%, а потом снижается ипотека, - поделилась специалист.

Многие верят в это предложения и не понимают, что переплатить придется в разы больше. Сообщает 63.ru.