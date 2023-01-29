В Самаре проходит конкурс педагогов в сфере культуры «Призвание»

В 2023 конкурс посвящен Году педагога и наставника Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В областной столице стартовал открытый городской конкурс профессионального мастерства среди педагогов сферы культуры «Призвание». В воскресенье 29 января участники выступят в стенах музыкальной школы имени Глинки. Об этом рассказали на странице конкурса в социальных сетях.

Заявки на участие принимались с 30 ноября по 20 декабря прошлого года. Победители примут участие в концерте, который пройдет в Самаре в апреле 2023.

Сам конкурс проводится уже в восьмой раз. В 2023 году после двухлетнего перерыва прослушивания в номинации «Исполнительское мастерство» проходят в очном формате. Во время пандемии коронавирусной инфекции мероприятие приходилось организовывать онлайн.

Кстати, на этот раз конкурс посвящен Году педагога и наставника, которым и объявлен 2023 год в России.