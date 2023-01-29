В Самаре проведут проверку после жалоб на живодера с оружием в Прибрежном

В поселке Прибрежный завелся живодер с огнестрельным оружием Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В поселке Прибрежный неизвестный ранил собак из огнестрельного оружия с балкона жилого дома. Одного пса живодер отправил на тот свет. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказали местные волонтеры.

Жители Прибрежного хотят добиться справедливости. По их мнению, виновника должны найти и наказать по закону. Зоозащитники уже подали несколько заявлений в полицию о случаях жестокого обращения с животными. Теперь ждут ответа.

Как сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время отделом полиции №8 проводится проверка по заявлению трех местных жительниц об обнаружении собак с огнестрельными ранениями.

- Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Также волонтеры обратились к депутату Госдумы РФ от Самарской области Александру Хинштейну. Парламентарий отозвался на просьбу о помощи.

-Александр Хинштейн направил официальные запросы по данным фактам в прокуратуру и полицию. Депутат намерен добиваться возбуждения уголовного дела, - говорится на официальной странице парламентария.

Напомним, журналисты «КП-Самара» ездили в Прибрежный и выясняли подробности жуткой истории.