Самарского депутата возмутил массовый расстрел собак в Прибрежном 29 января 2023

Самарский депутат собирается направить обращения в полицию и прокуратуру. Фото: ВКонтакте/Роман Балтер

Депутат Самарской губернской думы Роман Балтер собирается направить обращения в полицию и прокуратуру по факту жестокого обращения с животными.

Жители поселка Прибрежный находят в жилых дворах тела раненных и убитых собак. Бездомные животные ранее были под надзором местных зоозащитников и волонтеров ветеринарного центра «ФлагманВет». Парламентарий возмущен происходящим.

-Мало того, что неизвестные, но вооружённые люди стреляют по собакам, как по живым мишеням, так ещё и полиция не видит в убийствах «особой жестокости», - пишет депутат Самарской губернской думы Роман Балтер в своих социальных сетях.

Он также отметил, что волонтеры «ФлагманВет» проводят огромную работу по улучшению ситуации с бездомными животными в 63 регионе. Организация является подрядчиком по стерилизации, вакцинации и чипированию четвероногих бродяг.

- Я готов помочь и жителям, и волонтёрам, - говорит Роман Балтер.

Сейчас депутат фракции «Единая России» намерен направить официальные запросы в полицию и прокуратуру и добиваться возбуждения уголовного дела.