Бастрыкин потребовал доклад о проверке школ и детсадов в Самарской области

Следователи проверят жалобы на состояние школы в Самаскоей области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал подробный доклад о результатах проверки в детских садах и школах самарской области. Как сообщает следком, о нарушениях в образовательных учреждениях просигнализировал один из жителей региона.

Выяснилось, что в селе Ивашевка дети учились в неподобающих условиях, которые не соответствовали необходимым санитарным нормам. В частности, в классах были повреждены полы, заплесневели потолки, также родители пожаловались на то, что батареи отопления текут, а температура в классах не поднимается выше 15 градусов. Пожаловались родители и на спортзал- из-за трещин на стенах образуется наледь.

В результате Александр Бастрыкин поручил самарским подчиненным выяснить все детали и представить подробный доклад.