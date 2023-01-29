В Самарской области за сутки 29 января коронавирусом заболели 234 человека

Больше всего новых заболевших выявили в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 234 человека. Такие данные 29 января 2023 назвали региональные власти.

По данным медиков, 29 января в регионе подтверждено 234 случаев ковида. Из них 106 – в Тольятти, 77 в Самаре, 16 в Новокуйбышевске и 9 в Сызрани.

Госпитализировано за сутки 26 пациентов, один скончался.

Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировано 496 320 случаев коронавируса, скончалось 8 215 человек.