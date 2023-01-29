Новичок «Крыльев» сфотографировался в Самаре на фоне Марадоны, с которым играл его дед

Бенхамин Гарре, Самара и Марадона - неожиданные пересечения. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре, подписавший контракт с «Крыльями Советов», сфотографировался в Самаре на фоне мурала, посвященного Диего Марадоне. Этот символический жест имеет отношение не только к гражданству игрока.

- Дедушка нашего новичка Бенхамина Гарре, Оскар Гарре — чемпион мира в составе сборной Аргентины-1986. Оскар Гарре играл в одной команде с Диего Марадоной, - такой факт приводит пресс-служба ПФК «Крылья Советов».

Именно на ЧМ-1986 Марадоной был забит знаменитый гол рукой, вошедший в историю как «рука Бога». Мурал, посвященный этому событию, изображен в Самаре на стене дома по улице Ново-Садовой, 349, по дороге с базы «Крыльев» в аэропорт.

О подписании Бенхамина Гарре «»Крылья Советов» объявили 29 января 2023. «КП-Самара» собрала факты и комментарии к этому событию.