Игорь Осинькин объяснил, почему Пиняеву не стоило уходить из «Крыльев» в «Локомотив»

Игорь Осинькин считает, что Пиняеву было бы полезнее остаться пока в "Крыльях". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что Сергею Пиняеву не стоило менять команду в нынешнее трансферное окно. По мнению наставника самарской команды, для Сергея было бы полезнее остаться в «Крыльях» как минимум еще на полгода.

- В целях дальнейшего прогресса Сергею стоило поиграть в Самаре еще полгода или даже год. Чтобы закрепить свои навыки, - приводит «СЭ» слова Игоря Осинькина.

В то же время тренер самарцев признался, что отговаривать Сергея от перехода в клубе не пытались.

- Не было такого, чтобы я его отговаривал. В таком ключе мы не общались. Однако мы хотели ему показать, что здесь, в Самаре, он может сделать еще один шаг вперед, - пояснил Осинькин.

На позицию Пиняева в «Крылья Советов» приглашен аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре. О трансфере объявлено 29 января 2023 года. «КП-Самара» собрала всю информацию об этой сделке.