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НовостиОбщество29 января 2023 14:48

Самарцам показали, как выглядит место строительства будущей магистрали «Центральная» 29 января 2023

К дачному массиву уже доставили спецтехнику
Анастасия ЗУБКОВА
Рабочие расчищают территорию для строительства. Фото: Евгений Щекин

Рабочие расчищают территорию для строительства. Фото: Евгений Щекин

В Самаре активно ведутся работы на месте строительства будущей магистрали «Центральная». Блогер Евгений Щекин поделился видео в социальных сетях.

Судя по кадрам, к дачному массиву «Ракитовка-2», что расположен в Кировском районе города, уже прибыла спецтехника. Рабочие расчищают территорию для строительства — утилизируют деревья. Проложена и временная дорога.

Напомним, подрядчик обустроит новую дорогу и возведет два путепровода, один из которых появится на пересечении проспекта Карла Маркса. Другой - построят на пересечении магистрали с улицей Садовой.