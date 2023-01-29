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НовостиОбщество29 января 2023 15:18

399 аварийных и ветхих домов планируют снести в Самаре

На их месте построят новое жилье, школы и детские сады
Анастасия ЗУБКОВА
Общая площадь будущей застройки составит более 142 гектаров.

Общая площадь будущей застройки составит более 142 гектаров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снесут 399 аварийных и ветхих домов под новую застройку. Об этом зашла речь на заседании в региональном правительстве.

Для преображения областной столицы была создана программа комплексного развития территорий. Реализация выглядит достаточно просто. Городская администрация выставляет участок со старыми или ветхими домами на аукцион, а победивший на торгах застройщик берет на себя расселение жильцом и строительство новых высоток на этой территории.

В этом году планируется провести аукционы по 17 лотам.

- Запланирован снос 399 аварийных и ветхих домов. На освободившихся территориях должны построить 2,35 миллиона кв. м жилья, школы на 8,6 тысячи мест и детские сады на 4,3 тысячи мест. В общей сложности новоселами на этих территориях станут более 78 тысяч человек, — сообщил заместитель главы Самары Максим Харитонов.

Общая площадь будущей застройки составит более 142 гектаров.