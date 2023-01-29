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НовостиОбщество29 января 2023 15:37

В Самарской области 30 и 31 января 2023 изменится расписание движения пригородных поездов

Выяснили подробности
Анастасия ЗУБКОВА
Изменения в расписании повлияют на график движения 21 пригородного поезда

Изменения в расписании повлияют на график движения 21 пригородного поезда

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области в понедельник 30 января и во вторник 31 января изменится расписание пригородных поездов. Это связано с работами по техническому переоснащению устройств контактной сети на перегоне Безенчук – Мыльная. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

Речь идет о следующих направлениях:

Самара – Сызрань-1 – Самара,

Самара – Курумоч – Самара,

Самара – Жигулевское Море – Тольятти – Самара.

Перемены в расписание повлияют на график движения 21 пригородного поезда. Будьте внимательны.

Так, в понедельник 30 января из расписания выводятся рейсы "Ласточки" отправлением из Самары в Тольятти в 14:00 и 20:15 и из Тольятти в Самару в 10:31 и 20:11. Во вторник 31 января отправлением из Самары в Тольятти в 08:12 и из Тольятти в Самару в 10:31. Время местное. Пассажирам стоит заблаговременно спланировать свой маршрут.