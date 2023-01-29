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НовостиОбщество29 января 2023 16:18

Жители Самары рассказали о накрывшем город тумане

Делимся фотографией природного явления
Анастасия ЗУБКОВА
Молочное одеяло накрыло губернию лишь местами

Молочное одеяло накрыло губернию лишь местами

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В воскресенье 29 января ранним утром на Самарскую область опустился туман. Жители региона поделились фотографиями природного явления с редакцией «КП-Самара».

По словам местных жителей, молочное одеяло накрыло губернию лишь местами. Легкая дымка была замечена в отдаленных района областной столицы. Туман нельзя назвать сильно густым, но о правилах безопасности помнить все же нужно.

Водителям следует выбирать оптимальную скорость движения, а пешеходам стоит внимательнее пересекать проезжую часть по нерегулируемому переходу.